Автомобіль привезли з Америки, відновили і він тепер приносить бурю емоцій.

Дмитро Буряк займається пригоном автомобілів з США, і одного разу вирішив купити для себе Chevrolet Camaro SS. Цей чорний автомобіль у версії SS привезений битим в бік, також треба було замінити важелі підвіски. Але ці запчастини виявилися недорогими, а найдорожче обійшлася "губа", яку пошкодили при перевезенні.

Салон спортивний – вузькі скла і сидиш як в танку, оглядовість не дуже. Але зручно – налаштовує на спортивних лад. Хороша сучасна мультимедійна система, зручні красиві сидіння, мультифункціональний кермо, але ось пластик твердий – треба його обтягнути шкірою. Ззаду сидіти можна, але дуже незручно. Багажник невеликий, але глибокий, а отвір взагалі малий. Втім, багажник можна збільшити, якщо скласти сидіння.

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8-циліндровий двигун без нагнітача видає 461 к.с., але більше їй і не треба. Адже це задньопривідна машина, яка "свердлить" асфальт. Тому для цього авто потрібен хороший асфальт і гума. Тоді SS вдасться розігнати до сотні за 4,1 секунди, як за паспортом.

Chevrolet Camaro SS привертає увагу людей, ще за півкілометра її чутно по звуку. Але якщо бас мотора набридне, можна включити режим "стелс", і тоді вона стане майже беззвучною. При рівномірній їзді витрата палива може бути 7 літрів на сотню – коли автомобіль відключає 4 циліндри. У місті витрачаємо 11-12 літрів, але якщо їхати "як всі", з потоком. Але коли натискати на газ, то витрата зростає до 18 – 22 літрів на 100 км.

Смотрите видео о Chevrolet Camaro SS:

Нагадаємо, що після аварії Chevrolet стал коштувати дорожче, ніж цілий..