"Камаро" продається гірша за своїх головних суперників – Ford Mustang та Dodge Challenger. Маркетологи вдались до "брудної гри", аби переманити до себе шанувальників "Мустанг".

До 3 вересня 2019 року в дилерських центрах Chevrolet у США власники та навіть орендарі Ford Mustang можуть отримати знижку у дві з половиною тисячі доларів на будь-яку комплектацію Camaro.

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За умовами акції, навіть якщо клієнт лише орендував Mustang, принаймні 30 днів, він може розраховувати на солідну знижку.

Готівкова допомога в розмірі 2500 доларів США може використовуватися для різних рівнів оздоблення Camaro, включаючи початковий рівень LS за $25 996, а також 1LT, 2LT, 3LT, 1SS, 2SS та 1SE, що пропонуються виключно з ZL1. Пропозиція знижує базову ціну нового Camaro до 23 495 доларів, тоді як стартова ціна на лінійку ZL1 падає з 62 995 до 60 495 доларів.

Фото: Chevrolet Camaro 2020 / Chevrolet

Раніше стало відомо, що Chevrolet планує припинити випуск моделі Camaro у 2023 році і наступного покоління у легендарного спорткара вже не буде.

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