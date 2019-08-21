"Камаро" продается хуже своих главных соперников – Ford Mustang и Dodge Challenger. Маркетологи прибегли к "грязной игре", чтобы переманить к себе поклонников "Мустанг".

До 3 сентября 2019 года в дилерских центрах Chevrolet в США владельцы и даже арендаторы Ford Mustang могут получить скидку в две с половиной тысячи долларов на любую комплектацию Camaro.

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По условиям акции, даже если клиент только арендовал Mustang, по крайней мере 30 дней он может рассчитывать на солидную скидку.

Наличная помощь в размере 2500 долларов США может использоваться для различных уровней отделки Camaro, включая начальный уровень LS за $25 996, а также 1LT, 2LT, 3LT, 1SS, 2SS и 1SE, что предлагаются исключительно с ZL1. Предложение снижает базовую цену нового Camaro до 23 495 долларов, тогда как стартовая цена на линейку ZL1 падает с 62 995 до 60 495 долларов.

Фото: Chevrolet Camaro 2020 / Chevrolet

Ранее стало известно, что Chevrolet планирует прекратить выпуск модели Camaro в 2023 году, и следующего поколения легендарного спорткара уже не будет.

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