Автомобиль привезли из Америки, восстановили и теперь приносит бурю эмоций.

Дмитрий Буряк занимается пригоном автомобилей из США, и однажды решил купить для себя Chevrolet Camaro SS. Этот черный автомобиль в версии SS привезен битым в бок, также надо было заменить рычаги подвески. Но эти запчасти оказались недорогими, а дороже всего обошлась "губа", которую повредили при перевозке.

Салон спортивный – узкие стекла и сидишь как в танке, обзорность не очень. Но удобно – настраивает на спортивных лад. Хорошая современная мультимедийная система, удобные красивые сидения, мультифункциональный руль, но вот пластик жесткий – надо его обтянуть кожей. Сзади сидеть можно, но очень неудобно. Багажник небольшой, но глубокий, а проем вообще неудобный. Впрочем, багажник можно увеличить, если сложить сидения.

Также интересно: Chevrolet пропонує власникам Mustang знижку, якщо вони куплять Camaro

8-цилиндровый двигатель без нагнетателя выдает 461 л.с., но больше ей и не надо. Ведь это заднеприводная машина, которая "сверлит" асфальт. Поэтому для этой машины нужен хороший асфальт и резина. Тогда ее удастся разогнать до сотни за 4,1 секунды, как по паспорту.

Chevrolet Camaro SS привлекает внимание людей, еще за полкилометра ее слышно по звуку. Но если бас мотора надоест, можно включить режим "стелс", и тогда она станет почти беззвучной. При равномерной езде расход топлива может быть 7 литров на сотню – когда автомобиль отключает 4 цилиндра. В городе расходуем 11-12 литров, но если ехать "как все", с потоком. Но если нажимать на газ, то расход растет до 18-22 литров на 100 км.

Смотрите видео о Chevrolet Camaro SS:

Напомним, что после аварии Chevrolet стал стоить дороже, чем целый..