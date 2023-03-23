Компания Chevrolet снимет с производства легендарный спорткар Camaro. Произойдет это в 2024 году. Причина проста – малые продажи.

Перед прекращением производства Chevrolet выпустит коллекционный пакет Collector's Edition, олицетворяющий почти 60-летнюю историю легендарной модели. Однако на этом история Camaro не закончится, ведь впоследствии имя обещают вернуть в линейку Chevrolet, хотя это будет автомобиль с другой философией.

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Прощальный пакет Collector's Edition достанется модификациям RS и SS и будет доступен в ограниченном количестве для трекового Camaro ZL1. Планируется ли увеличение мощности спецверсий, пока неясно. Рассказать подробнее о Collector's Edition обещают летом, ближе к старту приемки заказов.

О преемнике Camaro, которому достанется культовое имя, тоже пока ничего не известно. Информация появлялась самая разнообразная: инсайдеры прочили возрождение Camaro в формфакторе кроссовера, близкого к Ford Mustang Mach-E, а также превращение маслкара в полностью электрический седан на платформе Ultium. В декабре прошлого года они сообщали, что Camaro и Cadillac Escalade будут выделены в отдельные суббренды, под которыми будут выпущены целые семьи автомобилей. При этом модели, с которыми имена ассоциируются сегодня – спорткар и внедорожник – обещали сохранить в гамме.

Независимо от формфактора, в котором Camaro вернется, он наверняка будет в любой степени электрифицирован в соответствии с трендами и планами концерна General Motors.