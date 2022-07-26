Chevrolet придумала спосіб боротьби з практикою заробітку на перепродажі новопридбаних Corvette Z06. Компанія винагородить клієнтів, які не будуть продавати свої "заряджені" Корвети за перший рік володіння суперкаром.

Chevrolet винагородить клієнтів, які не будуть продавати свої "заряджені" Корвети за перший рік володіння суперкаром.

Читайте також: Chevrolet Tracker поставили на конвеєр в Узбекистані

Як повідомляє Corvette Blogger, американська компанія зробила розсилку на адреси всіх власників Z06. У ній підтверджено зазначену виробником вартість суперкара, а також описано схему винагороди власників. Кожному, хто залишить у себе Z06 хоча б на рік, буде нараховано 500 тисяч балів у програмі лояльності My Chevrolet Rewards.

Півмільйона балів у програмі My Chevrolet Rewards еквівалентні п'яти тисячам доларів. Таку винагороду отримає кожен власник Corvette Z06, який не перепродасть суперкар хоча б у перший рік володіння. Бали можна буде витратити на аксесуари, запчастини та обслуговування у будь-якому дилерському центрі General Motors.

Наскільки ефективною виявиться подібна нагорода у боротьбі з перекупами, поки що неясно. Corvette Z06 викликав на ринку ажіотаж, який виробник поки що не може задовольнити: ще восени минулого року черга за суперкаром розтяглася на три роки - навіть до оголошення рекомендованої ринкової вартості (від 106 395 доларів).

Попит призвів до того, що Z06 із номером "001" було продано на аукціоні за ціною 3,6 мільйона доларів. Його покупцем став 72-річний власник команди NASCAR Hendrick Motorsports Рік Хендрік, який навіть не збирається їздити на суперкарі з 5,5-літровим V8.