Chevrolet придумала способ борьбы с практикой заработка на перепродаже новоприобретенных Corvette Z06.

Chevrolet вознаградит клиентов, которые не будут продавать свои “заряженные” Корветы за первый год владения суперкаром.

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Как сообщает Corvette Blogger, американская компания сделала рассылку на адреса всех владельцев Z06. В ней подтверждена указанная производителем стоимость суперкара, а также описана схема вознаграждения владельцев. Каждому, кто оставит у себя Z06 хотя бы на год, будет начислено 500 тысяч баллов в программе лояльности My Chevrolet Rewards.

Полмиллиона баллов в программе My Chevrolet Rewards эквивалентны пяти тысячам долларов. Такое вознаграждение получит каждый владелец Corvette Z06, который не перепродаст суперкар хотя бы в первый год владения. Баллы можно будет потратить на аксессуары, запчасти и обслуживание в любом дилерском центре General Motors.

Насколько эффективной окажется подобная награда в борьбе с перекупами, пока неясно. Corvette Z06 вызвал на рынке ажиотаж, который производитель пока что не может удовлетворить: еще осенью прошлого года очередь за суперкаром растянулась на три года – даже до объявления рекомендованной рыночной стоимости (от 106 395 долларов).

Спрос привел к тому, что Z06 с номером “001” был продан на аукционе по цене 3,6 миллиона долларов. Его покупателем стал 72-летний владелец команды NASCAR Hendrick Motorsports Рик Хендрик, который даже не собирается ездить на суперкаре с 5,5-литровым V8.