Без "прав" та страхового полісу британець десятиліттями спокійно їздив, не порушуючи правила дорожнього руху та не втрапляючи у поле зору влади. Але сучасні технології викрили його.

Чоловік із міста Булвелл у Великобританії понад 70 років керував автомобілем без водійських прав і без страховки. Про відсутність документів стало відомо не через зупинку поліцією чи аварію, а через дорожню камеру.

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Місцева поліція розповіла історію анонімного правопорушника на своїй сторінці у соцмережі. 84-річного водія затримали після того, як його автомобіль потрапив на запис відеокамери на одній з місцевих автозаправок. Комп’ютерна система позначила автомобіль як такий, що працює без належної документації.

Коли поліція знайшла автомобіль та власника, правоохоронці ледве повірили, що таке можливо: водій розповів, що навчився керувати автомобілем у 12 років і відтоді їздить, не маючи водійського посвідчення чи страхового полісу. За сім десятиліть чоловік змінив багато машин, але не мав жодного інциденту на дорозі. Його навіть жодного разу не зупиняла поліція.

“На щастя, він ніколи не потрапляв у аварію, не завдав нікому травм чи фінансових збитків, вдаривши їх, не маючи страховки!” – повідомляє поліція у Facebook.

У дописі не сказано, яке покарання загрожує водієві, але він містить хештег #cantpaywelltakeitaway (не заплатиш на місці – заберемо), який натякає на евакуацію транспортного засобу на штрафмайданчик.