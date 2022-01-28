Без "прав" и страхового полиса британец десятилетиями спокойно ездил, не нарушая правила дорожного движения и не попадая в поле зрения властей. Но современные технологии разоблачили его.

Мужчина из города Булвелл в Великобритании более 70 лет управлял автомобилем без водительских прав и без страховки. Об отсутствии документов стало известно не из-за остановки полицией или аварии, а из-за дорожной камеры.

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Местная полиция рассказала историю анонимного правонарушителя на своей странице в соцсети. 84-летний водитель задержан после того, как его автомобиль попал на запись видеокамеры на одной из местных автозаправок. Компьютерная система обозначила автомобиль как работающий без надлежащей документации.

Когда полиция нашла автомобиль и владельца, правоохранители едва поверили, что такое возможно: водитель рассказал, что научился управлять автомобилем в 12 лет и с тех пор ездит без водительского удостоверения или страхового полиса. За семь десятилетий мужчина сменил много машин, но не имел ни одного инцидента на дороге. Его даже ни разу не останавливала полиция.

"К счастью, он никогда не попадал в аварию, не нанес никому травм или финансового ущерба, ударив их, не имея страховки!" – сообщает полиция в Facebook.

В сообщении не сказано, какое наказание грозит водителю, но содержит хэштег #cantpaywelltakeitaway (не заплатишь на месте – заберем), который намекает на эвакуацию транспортного средства на штрафплощадку.