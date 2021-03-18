Неважко здогадатись, чим усе закінчилось.

50-річний Ерік Діон Уоррен з міста Лабокк у штаті Техас нещодавно був засуджений до 20 років федеральної тюрми за пограбування банку. Деталі цієї справи цікавіші, ніж здається на перший погляд.

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Ерік Уоррен завершував процедуру придбання автомобіля BMW, тому користувався автомобілем на підставі першого внеску. На ще не повністю своєму BMW він поїхав до банку, там підійшов до каси та подав касиру паперовий мішок від їжі швидкого харчування, разом із запискою, у якій повідомлялось про намір пограбувати банк. У повідомленні було сказано: “Це пограбування. Шуткуватимеш зі мною – помреш. Я хочу 10 000 доларів у купюрах по 50 і 100 доларів, маєш 1 хвилину, інакше я тебе уб’ю. Підсунувши записку касиру, він витягнув іграшковий кульковий пістолет, який виглядав максимольно схожим на справжню вогнепальну зброю.

Уоррен таки отримав своє і вшився з банку, поїхавши просто до автосалону, де хотів здійснити платіж у 3000 доларів за BMW. Співробітники дилерського центру кажуть, що він буквально розмахував грошима, хизуючись нею.

За збігом, у автосалоні вже знали про нещодавнє пограбування і один зі співробітників зрозумів, що опис машини з пограбування відповідає машині, на якій приїхав та яку намагався викупити Уоррен. Менеджер викликав поліцію.

Після затримання, у Еріка Уоррена було виявлено понад 5000 доларів готівкою та іграшковий пістолет. Перевірка підтвердила, що порядкові номери грошей, знайдених в Еріка, відповідали номерам купюр, викрадених у банку. Після визнання своєї вини за звинуваченням проти нього, Уоррену призначено 20-річний термін покарання – максимальний для подібного правопорушення.