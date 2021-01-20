Він навіть "погрожував викликати на неї поліцію".

У місті Бівертон, в штаті Орегон, трапився незвичайний інцидент. З парковки придорожної крамнички було викрадено автомобіль, всередині якого знаходилась дитина. Викрадач повернувся, аби повернути дитину матері і втік на тому ж авто.

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Суботнього ранку матір чотирирічного хлопчика зупиплась біля крамнички і відійшла до магазину, залишивши сплячу дитину в автокріслі всередині авто. Вона знаходилась у кількох метрах від свого Honda Pilot 2013 року і зайшла за дрібними покупками буквально на хвилину, тому не заглушила мотор і не заблокувала двері. У результаті такої легковажності ледь не втратила дитину і машину.

На щастя, зловмисник попався розважливий і вирішив не додавати до свого “послужного списку” викрадення людини, за що у США передбачені найсуворіші покарання. Помітивши на задньому сидінні дитину, він повернувся на місце злочину, де стояла розгублена жінка, наказав їй негайно забрати дитину з авто, а також висловив сувору догану за недопустиму для матері необачність у догляді за дитиною. Навіть поліцією погрожував. Залишивши жінці найціннішу частину викраденого скрабу, зловмисник вшився з місця події на її ж машині.