Он даже "угрожал вызвать полицию".

В городе Бивертон в штате Орегон, произошел необычный инцидент. С парковки придорожной лавочки был похищен автомобиль, внутри которого находился ребенок. Похититель вернулся, чтобы вернуть ребенка матери и скрылся на том же авто.

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Субботним утром мать четырехлетнего мальчика остановилась возле лавочки и отошла к магазину, оставив спящего ребенка в автокресле внутри авто. Она находилась в нескольких метрах от своего Honda Pilot 2013 года и зашла за мелкими покупками буквально на минуту, поэтому не заглушила мотор и не заблокировала двери. В результате такого легкомыслия едва не потеряла ребенка и машину.

К счастью, злоумышленник попался расчетливый и решил не добавлять к своему “послужному списку” похищение человека, за что в США предусмотрены самые суровые наказания. Заметив на заднем сидении ребенка, он вернулся на место преступления, где стояла растерянная женщина, приказал ей немедленно забрать ребенка из авто, а также выразил строгий выговор за недопустимое для матери оплошность в уходе за ребенком. Даже полицией угрожал. Оставив женщине ценную часть похищенного скраба, злоумышленник скрылся с места происшествия на ее же машине.