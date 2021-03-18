Нетрудно догадаться, чем все закончилось.

50-летний Эрик Дион Уоррен из города Лабокк в штате Техас недавно был приговорен к 20 годам федеральной тюрьмы за ограбление банка. Детали этого дела интереснее, чем кажется на первый взгляд.

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Эрик Уоррен завершал процедуру приобретения автомобиля BMW, поэтому пользовался автомобилем на основании первого взноса. На еще не полностью своем BMW он поехал в банк, там подошел к кассе и подал кассиру бумажный мешок от пищи быстрого питания, вместе с запиской, в которой сообщалось о намерении ограбить банк. В сообщении было сказано: "Это ограбление. Будешь шутить со мной – умрешь. Я хочу 10 000 долларов в купюрах по 50 и 100 долларов, у тебя есть 1 минута, иначе я тебя убью”. Подсунув записку кассиру, он вытащил игрушечный шариковый пистолет, который выглядел максимально похожим на настоящее огнестрельное оружие.

Уоррен таки получил свое и ушел из банка, поехав просто в автосалон, где хотел осуществить платеж в 3000 долларов за BMW. Сотрудники дилерского центра говорят, что он буквально размахивал деньгами, щеголяя ними.

По совпадению, в автосалоне уже знали о недавнем ограблении и один из сотрудников понял, что описание машины с ограбления соответствует машине, на которой приехал и которую пытался выкупить Уоррен. Менеджер вызвал полицию.

После задержания у Эрика Уоррена было выявлено более 5000 долларов наличными и игрушечный пистолет. Проверка подтвердила, что порядковые номера денег, найденных у Эрика, соответствовали номерам купюр, похищенных в банке. После признания своей вины по обвинению против него, Уоррену назначен 20-летний срок наказания – максимальный для подобного правонарушения.