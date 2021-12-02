Це перший подібний вирок у численних справах про нецільове використання коштів, виділених американським урядом для підтримки бізнесу під час пандемії.

Чоловік з Х'юстона, штат Техас, був засуджений до дев'яти років ув'язнення за те, що шахрайським чином отримав понад 1,6 мільйона доларів у вигляді позик “Програми захисту зарплати” (Paycheck Protection Program) під час пандемії COVID-19.

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Бізнесмен, на ім’я Лі Прайс III, стверджував, що три його компанії, Price Enterprises Holdings, Price Logistic Services і 713 Construction, мали великі фонди заробітної плати, які потрібно було покривати за допомогою державної програми підтримки – позики під дуже низькі відсотки. Він отримав позику у розмірі 2,6 мільйона доларів та провів кошти через три підприємства. Однак використав їх не для виплати зарплат співробітникам, а для задоволення власних забаганок.

За даними Associated Press, Прайс витратив гроші на оплату іпотеки, купівлю Lamborghini Urus за 233 000 доларів та Ford F-350 за 85 000 доларів, годинника Rolex за 14 000 доларів та гулянки у клубах.

Однак схема Прайса швидко розкрилась. Його заарештували в серпні минулого року, а цього вересня він визнав себе винним за звинуваченням у шахрайстві та відмиванні грошей. Наразі його засудили до 110 місяців позбавлення волі.

Це далеко не єдиний випадок, коли жадібні громадяни США обманним шляхом отримують кошти за “Програмою захисту зарплати” та використовують їх для придбання предметів розкоші. У травні каліфорнійця заарештували за подібні махінації на суму понад 5 мільйонів доларів, отримані на 4 фіктивні компанії. Він використав кошти на придбання Ferrari 458 Italia, Lamborghini Aventador S та Bentley Continental GT. Однак за цією справою суд поки не виніс рішення.