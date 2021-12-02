Это первый подобный приговор по многочисленным делам о нецелевом использовании средств, выделенных американским правительством для поддержки бизнеса во время пандемии.

Мужчина из Хьюстона, штат Техас, был приговорен к девяти годам заключения за то, что мошенническим образом получил более 1,6 миллиона долларов в виде займов “Программы защиты зарплаты” (Paycheck Protection Program) во время пандемии COVID-19.

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Бизнесмен, по имени Ли Прайс III, утверждал, что три его компании, Price Enterprises Holdings, Price Logistic Services и 713 Construction, имели крупные фонды заработной платы, которые нужно было покрывать с помощью государственной программы поддержки – займы под очень низкие проценты. Он получил заем в размере 2,6 миллиона долларов и провел средства через три предприятия. Однако использовал их не для выплаты зарплат сотрудникам, а для удовлетворения собственных прихотей.

По данным Associated Press, Прайс потратил деньги на оплату ипотеки, покупку Lamborghini Urus за 233 000 долларов и Ford F-350 за 85 000 долларов, часы Rolex за 14 000 долларов и гулянки в клубах.

Однако схема Прайса быстро раскрылась. Его арестовали в августе прошлого года, а в этом сентябре он признал себя виновным по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. Сейчас его приговорили к 110 месяцам лишения свободы.

Это далеко не единственный случай, когда жадные граждане США обманным путем получают средства по “Программе защиты зарплаты” и используют их для приобретения предметов роскоши. В мае калифорнийца арестовали за подобные махинации на сумму более 5 миллионов долларов, полученных на 4 фиктивные компании. Он использовал средства для покупки Ferrari 458 Italia, Lamborghini Aventador S и Bentley Continental GT. Однако по этому делу суд пока не вынес решение.