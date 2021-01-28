Причому шанси на те, щоб збити оленів, були вищі, ніж на виграш у лотерею.

Ентоні Дав з міста Ліланд у Північній Кароліні в США розпочав свій день не дуже добре, але до вечора все перевернулось з ніг на голову.

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Ентоні зранку вирушив на роботу на своєму новому автомобілі, але на шляху стався нещасний випадок з тваринами. Це його дуже засмутило і зіпсувало йому день, тож він не поїхав на роботу, а повернувся додому та ліг поспати.

“Потім я прокинувся і перевірив квитки. Я перевірив квиток і побачив “4”, а потім наступний номер, наступний номер і наступний номер”, – каже Ентоні. “Я такий: ого! Це було просто божевільно”.

Його виграшний квиток лотереї Mega Millions збігався за усіма п’ятьма цифрами. Шанси на виграш складали 1 до 12 600 000. Виграш складав 1 мільйон доларів, але цей приз подвоївся, після розіграшу квитка 2x Megaplier.

У понеділок він забрав свій виграш у штаб-квартирі лотереї, отримавши 1,4 мільйона доларів, після сплати податків.

“Це просто чудово”, – сказав він. “Я просто полагоджу будинок матері та батька, відремонтую свою машину, заплачу за неї та виплачу за машину племінниці”. Решта, за його словами, піде на заощадження.