Причем шансы на то, чтобы сбить оленей, были выше, чем на выигрыш в лотерею.

Энтони Дал из города Лиланд в Северной Каролине в США начал свой день не очень хорошо, но к вечеру все перевернулось с ног на голову.

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Энтони утром отправился на работу на своем новом автомобиле, но на пути произошел несчастный случай с животными. Это его очень расстроило и испортило ему день, поэтому он не поехал на работу, а вернулся домой и лег поспать.

"Потом я проснулся и проверил билеты. Я проверил билет и увидел “4”, а затем следующий номер, следующий номер и следующий номер”, – говорит Энтони. "Я такой: ого! Это было просто безумно”.

Его выигрышный билет лотереи Mega Millions совпадал по всем пяти цифрам. Шансы на выигрыш составляли 1 к 12 600 000. Выигрыш составлял 1 миллион долларов, но этот приз удвоился, после розыгрыша билета 2x Megaplier.

В понедельник он забрал свой выигрыш в штаб-квартире лотереи, получив 1,4 миллиона долларов, после уплаты налогов.

”Это просто здорово", – сказал он. “Я просто починю дом матери и отца, отремонтирую свою машину, заплачу за нее и выплачу за машину племянницы”. Остальное, по его словам, пойдет на сбережения.