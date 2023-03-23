Автовиробники зіткнулися з безліччю нових проблем під час виробництва бюджетних авто. Через це від багатьох таких моделей вирішили відмовитися, зосередившись на дорожчих автомобілях.

Автовиробники стали частіше відмовлятися від бюджетних моделей авто, оскільки їхній випуск стає невигідним. Про це повідомили на сайті L'argus.

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Експерти поділилися, що за чотири роки більшість брендів майже в 6 разів скоротили кількість моделей, які можна придбати до 16 тисяч доларів. У 2019 році на європейському ринку було доступно 40 таких автомобілів, а у 2023 році — лише 7. Зокрема, Ford анонсував припинення випуску Fiesta, а Skoda може відмовитися одразу від кількох моделей.

Аналітики вважають, що зростання цін на авто пов'язане з переорієнтацією промислової політики виробників та надто жорсткими екологічними стандартами. Тепер вони віддають перевагу прибутковості, а не обсягам продажів.

Найсуттєвішою проблемою для бюджетних моделей стане запровадження норм викидів Євро-7. Через це багато недорогих автомобілів доведеться допрацьовувати, в тому числі встановлюючи гібридні силові установки, що значно збільшить їхню вартість.