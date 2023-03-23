Автопроизводители столкнулись с множеством новых проблем при производстве бюджетных авто. Поэтому от многих таких моделей решили отказаться, сосредоточившись на более дорогих автомобилях.

Автопроизводители стали чаще отказываться от бюджетных моделей авто, поскольку их выпуск становится невыгодным. Об этом сообщили на сайте L'Argus.

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Эксперты поделились, что за четыре года большинство брендов почти в 6 раз сократили количество моделей, которые можно приобрести до 16 тысяч долларов. В 2019 году на европейском рынке было доступно 40 таких автомобилей, а в 2023 году – всего 7. В частности, Ford анонсировал прекращение выпуска Fiesta, а Skoda может отказаться сразу от нескольких моделей.

Аналитики считают, что рост цен на авто связан с переориентацией промышленной политики производителей и жесткими экологическими стандартами. Теперь они предпочитают прибыльность, а не объемы продаж.

Существенной проблемой для бюджетных моделей станет введение норм выбросов Евро-7. Поэтому много недорогих автомобилей придется дорабатывать, в том числе устанавливая гибридные силовые установки, что значительно увеличит их стоимость.