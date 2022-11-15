Разработанный специально для Бразилии VW Polo Track заменит на этом рынке бюджетный VW Gol, который когда-то поставляли на украинский рынок.

Доступные маленькие хэтчбеки достаточно популярны в странах Южной Америки, поэтому Volkswagen приложил немало усилий, чтобы разработать замену Gol. VW Polo Track – это новая версия субкомпактной модели, которая будет производиться в Бразилии с базовым оборудованием и минимальной ценой.

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Недавно VW представил обновленный Polo для Южной Америки, но Polo Track – это другая модель, хотя и она имеет общую основу MQB-A0 и очень схожий дизайн.

Важнейшая разница между ними – в цене, ведь стоимость Polo Track 1.0 MPI начинается от 79 990 R$ (15 052 $), что гораздо дешевле, чем 92 990 R$ (17 499 $) более мощного и лучше оснащенного Polo 1.0 TSI. Цена также идентична исходному VW Gol, который будет снят с производства до конца 2022 года.

Polo Track отличается от стандартного Polo уникальным рисунком радиаторной решетки, отсутствием светодиодной полосы, галогенными фарами и воздухозаборниками бампера. Профиль смотрится идентично, за исключением матово-черных 15-дюймовых колпаков.

Изменения в задней части ограничиваются светлым корпусом заднего фонаря, надписью "Track" под эмблемой VW, а также новым бампером, имеющим большую черную часть. В общем, дизайнеры VW проделали отличную работу, чтобы скрыть бюджетный характер Polo Track, сделав его достаточно современным.

Внутри все выглядит более просто благодаря более дешевому радиоблоку, заменяющему сенсорный экран, аналоговым циферблатам старого образца на приборной панели. Все покрыто жестким пластиком с легкими текстурированными участками, которые пытаются сделать его более привлекательным, а сиденья обиты тканью. VW гордится «длиннейшей колесной базой в сегменте» размером 2,56 мм (100,8 дюйма) и 300-литровым багажником.

В комплектацию входит кондиционер, электроусилитель руля, электростеклоподъемники спереди, дистанционное запирание двери. Стартовая модель также получит медиасистему, подключение Bluetooth, многофункциональный руль с встроенными кнопками, пару USB-портов и антенну на крыше.

Модель на базе MQB оснащена атмосферным двигателем 1.0 MPI flex, выдающим 83 л.с. (62 кВт/84 л.с.) и 101 Нм (74,5 фунт-фут) крутящего момента с возможностью работать как на бензине, так и на этаноле. Мощность передается на передние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач. Это единственная доступная комплектация Polo Track, поэтому тем, кто хочет более мощный двигатель с турбонаддувом и опцию автомата DSG, стоит обратить внимание на обычный Polo.

Polo Track будет производиться на заводе Volkswagen в Таубате, Бразилия после модернизации производственной линии, что позволит производить автомобили на базе MQB. Обычный американский Polo производится на другом заводе в Сан-Бернарду-ду-Кампо, Бразилия.