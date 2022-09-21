VW Polo Facelift для Південної Америки дещо відрізняється від європейської моделі

Масові моделі іноді виглядають по-різному в залежності від ринку, на якому вони продаються. Наприклад, Volkswagen оновив Polo для Південної Америки, і від суттєво відрізняється від європейської моделі.

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Південноамериканський Polo отримав оновлене обличчя, яке лише схоже на європейське. Але якщо придивитись, то видно відмінності: хромовані акценти на повітрозабірниках бампера, світлодіодна графіка на фарах, а замість світової панелі на решітці радіатора – хромована смужка.



Оновлений VW Polo з Бразилії (ліворуч) у порівнянні з європейським рестайлінгом (праворуч).

Зверніть увагу, що модель праворуч є спортивною R-Line, яка виглядає трохи спортивніше, ніж моделі початкового рівня.

Профіль виглядає ідентично, але задня частина має зовсім інші задні ліхтарі. Вони зберігають форму Polo шостого покоління до рестайлінгу. А от європейський фейсліфт отримав горизонтально розташовані елементи, натхненні T-Roc і Golf.

Як щодо інтер'єру?

Усередині ми знаходимо нове кермо, 8-дюймову або 10,25-дюймову цифрову панель приладів (залежно від комплектації), інформаційно-розважальний сенсорний екран до 10 дюймів, нові спортивніші передні сидіння, сучасну кліматичну секцію.

Що стосується силових агрегатів, південноамериканський VW Polo доступний з 1,0-літровим атмосферним двигуном потужністю 83 к.с. (62 кВт / 84 к.с.) і 1,0-літровим TSI з турбонаддувом, що видає 109 к.с. (81 кВт / 110 к.с.). при спалюванні бензину або 114 к.с. (85 кВт / 116 к.с.) при спалюванні етанолу, що трохи менше, ніж раніше. Потужність передається на передні колеса через п'ятиступінчасту механічну або шестиступінчасту автоматичну коробку передач.

Оновлений VW Polo вже доступний для замовлення в Бразилії. Ціни починаються від 82 990 R$ (16 064 $) і досягають 109 990 R$ (21 291 $) за флагманську комплектацію Highline. Цікаво, що ці ціни нижчі, ніж на попередньо оновлену модель, що суперечить світовій тенденції.

Європейський VW Polo має іншу лінійку двигунів, тому ми не можемо провести пряме порівняння, але всі варіанти дорожчі. Наприклад, найдешевший Polo з 1.0 TSI коштує 92 990 реалів (17 990 доларів) у Бразилії, у порівнянні з 19 795 фунтів (22 609 доларів) у Великобританії.