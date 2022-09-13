Згідно зі звітом Automotive News, майбутнє седанів Volkswagen виглядає досить туманним. Причина – низький попит на автомобілі з таким типом кузова.

Після припинення виробництва Passat в Америці, схоже, Arteon буде наступним. Адже його виробництво буде зупинене в 2024 році. Однак це погана новина, оскільки планується, що модель буде замінена на ID. Аеро.

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EV був попередньо представлений концептом на початку цього року, це седан середнього розміру преміум-класу, який створений на платформі MEB. Volkswagen не опублікував багато інформації, але концепт мав акумуляторну батарею ємністю 77 кВт/год і запас ходу 620 км.

Jetta також, здається, готова до тривалої та повільної смерті, схожої на Passat. Хоча ще занадто рано призначати можливу дату, у публікації сказано, що модель «мала бути замінена у 2024 році, але, враховуючи повільний стан продажів седана, поточна модель натомість отримає оновлення».

Це не вселяє впевненості в майбутньому Jetta, і швидкий погляд на графік продажів показує, що попит падає протягом багатьох років. Десять років тому Volkswagen продав у Сполучених Штатах 183 262 одиниці, але в 2019 році продажі впали до 100 453 одиниць, до того, як паніка навколо коронавірусу перевернула світ.

Відтоді продажі продовжують падати, досягнувши 90 829 одиниць у 2020 році та 55 113 одиниць у 2021 році. 2022 рік може бути ще гіршим, оскільки компанія продала лише 23 791 одиницю протягом перших шести місяців року.