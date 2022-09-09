Німецька компанія Volkswagen розпочала продаж бюджетної моделі - Virtus. Прайс стартує з 16 тисяч доларів, однак він не призначений для європейського ринку. Тож і в Україні навряд чи з'явиться.

Volkswagen Virtus є наступником добре відомого у нас Polo Sedan. У автомобіля місткий 521-літровий багажник та широкий перелік опцій. Основою Virtus стане масштабована архітектура MQB-A0-IN. Найближчим часом цю платформу будуть використовувати у всіх бюджетних моделях концерну Volkswagen.

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Volkswagen Virtus є наступником Polo Sedan, який тривалий час продавали в Україні. Авто випускають ще з 2017 року, але донедавна воно було представлене тільки на американському ринку. Тепер модель оновили, а географію її продаж істотно розширили. Для цього відкрили додаткові виробничі потужності в Індії.

У салоні недорогого седана з'явилася цифрова панель приладів і "мультимедійка" з екраном розмірністю 10 дюймів – але, як і у випадку зі Skoda Slavia, такий комплект ймовірний для топової версії. Базовій версії дісталася аналогова "приладка" та семидюймовий дисплей медіасистеми.

У рух новий седан наводить 1,0-літровий бензиновий двигун потужністю 115 к.с., пов'язаний із шестиступінчастою механічною або автоматичною коробками передач. Ще один двигун — 1,5-літровий наддувний із чотирма циліндрами. Його віддача – 150 к.с. У пару такому мотору передбачена роботизована коробка з двома зчепленнями.

Щодо вартості, то бюджетний седан на базі Polo коштуватиме від 16 000 до 21 000 доларів.