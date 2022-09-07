Tiguan матиме традиційний двигун. Електромобілем його зроблять вже у наступному поколінні.

Прототипи Volkswagen наступного, третього покоління траплялися на дорогах і раніше, але тільки тепер нашим шпигунам вдалося відобразити новинку на фото та відео у її власному кузові.

При цьому виробник все ж таки спробував за допомогою маскування надати перспективному кросоверу подібності з нинішньою моделлю, щоб заплутати всіх, хто цікавиться.

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Зокрема, за допомогою наклейок прихований справжній дизайн фар та задніх ліхтарів, решітки радіатора. При цьому ніщо не заважає розглянути новий бампер із широким повітрозабірником. При погляді на машину в профіль стає зрозуміло, що це новий кузов. Чотири кінцівки випускної системи – чергова бутафорія, але двигун внутрішнього згоряння у цієї машини все ж таки є, хоча який – ми поки що можемо лише припускати.

Раніше відповідальний за продаж член ради директорів Volkswagen Клаус Целлмер говорив журналістам, що компанія повністю відмовиться від продажів автомобілів з ДВС на європейському ринку тільки до 2033-2035 року, тобто «Тігуан» в запасі має ще ціле покоління до перетворення на електромобіль. Крім того, в лінійці, напевно, залишиться заряджаємий від мережі Tiguan eHybrid, що буде особливо актуально з урахуванням майбутнього переходу ЄС на норми Євро-7.

У салоні нового Volkswagen Tiguan екран мультимедійного комплексу підніматиметься над передньою панеллю, тоді як зараз він інтегрований в центральну консоль. Крім того, у третій генерації популярний кросовер отримає компактну цифрову приладку на кшталт електромобіля ID.4.

За попередніми даними, продаж нового «Тігуана» стартує в 2024 році. Не виключено, що для Європи виробник замінить стандартний кросовер та його подовжену Allspace-версію однією моделлю.