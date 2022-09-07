Tiguan будет иметь традиционный двигатель. Электромобилем его сделают уже в следующем поколении.

Прототипы Volkswagen следующего, третьего поколения попадались на дорогах и раньше, но только теперь нашим шпионам удалось запечатлеть новинку на фото и видео в ее собственном кузове. При этом производитель все же попытался с помощью маскировки предоставить перспективному кроссоверу сходство с нынешней моделью, чтобы запутать всех, кто интересуется.

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В частности, с помощью наклеек скрыт настоящий дизайн фар и задних фонарей, радиаторной решетки. При этом ничто не мешает рассмотреть новый бампер с широким воздухозаборником. При взгляде на машину в профиль становится ясно, что это новый кузов. Четыре конечности выпускной системы – очередная бутафория, но двигатель внутреннего сгорания у этой машины все же есть, хотя какой – мы пока можем только предполагать.

Ранее ответственный за продажу член совета директоров Volkswagen Клаус Целлмер говорил журналистам, что компания полностью откажется от продаж автомобилей с ДВС на европейском рынке только к 2033-2035 годам, то есть «Тигуан» в запасе имеет еще целое поколение до превращения в электромобиль. Кроме того, в линейке наверняка останется заряжаемый от сети Tiguan eHybrid, что будет особенно актуально с учетом предстоящего перехода ЕС на нормы Евро-7.

В салоне нового Volkswagen Tiguan экран мультимедийного комплекса будет подниматься над передней панелью, тогда как сейчас он интегрирован в центральную консоль. Кроме того, в третьем поколении популярный кроссовер получит компактную цифровую приборку вроде электромобиля ID.4.

По предварительным данным, продажи нового Тигуана стартуют в 2024 году. Не исключено, что для Европы производитель заменит стандартный кроссовер и удлиненную Allspace-версию одной моделью.