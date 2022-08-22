Норвежцы попрощаются с такими моделями как Golf, Passat и Tiguan раньше жителей других стран Европы.

Volkswagen прекратит все продажи бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей в Норвегии с 1 января 2024 года. Вместо машин с двигателями внутреннего сгорания немецкий бренд будет продавать электромобили.

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За последние 10 лет Норвегия вложила значительные средства в возобновляемую энергетику и инфраструктуру зарядки электромобилей. Норвежское правительство также предлагает множество стимулов для электромобилей, таких как освобождение от НДС и возможность ездить по полосам для автобусов и такси.

Такая политика привела к тому, что в 2021 году 64,5% всех проданных в Норвегии автомобилей были полностью электрическими.

В первой половине 2022 года самым продаваемым электромобилем в Норвегии была Tesla Model Y. За ней последовали Volkswagen ID.4 и Škoda Enyaq. Интересно, что продажа Tesla Model 3 в Норвегии значительно снизилась, вероятно, из-за появления новых конкурентов, таких как BMW i4, и начала продажи Tesla Model Y с более удобным багажником.

Volkswagen на сегодня продает в Норвегии электрические хэтчбек ID.3, кроссовер ID.4 и купеобразный кроссовер ID.5. Будущий минивэн Volkswagen ID.Buzz распродан на год вперед.