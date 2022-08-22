Норвежці попрощаються з такими моделями як Golf, Passat та Tiguan раніше за мешканців інших країн Європи.

Volkswagen припинить всі продажі бензинових, дизельних та гібридних автомобілів у Норвегії з 1 січня 2024 року. Замість машин із двигунами внутрішнього згоряння німецький бренд продаватиме електромобілі.

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За останні 10 років Норвегії вклала значні кошти у відновлювану енергетику та інфраструктуру заряджання електромобілів. Норвезький уряд також пропонує безліч стимулів для електромобілів, таких як звільнення від ПДВ та можливість їздити смугами для автобусів і таксі.

Така політика призвела до того, що у 2021 році 64,5% усіх проданих у Норвегії автомобілів були повністю електричними.

У першій половині 2022 року найбільш продаваним електромобілем в Норвегії була Tesla Model Y. За ним пішли Volkswagen ID.4 і Škoda Enyaq. Цікаво, що продаж Tesla Model 3 в Норвегії значно знизився, ймовірно, через появу нових конкурентів, таких як BMW i4, і початок продажу Tesla Model Y з більш зручним багажником.

Volkswagen на сьогодні продає в Норвегії електричні хетчбек ID.3, кросовер ID.4 та купеподібний кросовер ID.5. Майбутній мінівен Volkswagen ID.Buzz розпродано на рік вперед.