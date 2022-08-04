Керівництво компанії вважає, що наступне покоління Volkswagen Golf може бути занадто дорогим, тому доля найпопулярнішого німецького авто ще не вирішена.

У середньостроковій перспективі електромобілі повинні стати значно дешевшими за двигуни внутрішнього згоряння. Тому авто з ДВЗ ціною від 10 000 євро в майбутньому більше не буде. Виходячи з цього, у Volkswagen сумніваються, чи буде у поточного Golf 8 наступник.

VW Group не вважає двигуни внутрішнього згоряння серйозною альтернативою електромобільності в середньостроковій перспективі. Новий глава бренду Volkswagen Томас Шефер очікує значного зростання цін на автомобілі в результаті запланованої директиви ЄС щодо викидів Euro 7. За його словами, автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння будуть дорожчими на нинішні на 3000 – 5000 євро через більш складну систему очищення вихлопних газів.

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“З маленьким автомобілем ці додаткові витрати навряд чи можна покрити. Тому мобільність початкового рівня з двигунами внутрішнього згоряння буде значно дорожчою”, – сказав він.

З 2025 року Volkswagen Group хоче вивести на ринок чотири електричні моделі невеликих автомобілів, оголосив Шефер. Крім ID.2, буде ще одна модель від VW, Skoda і Cupra. “Ми плануємо встановити ціну на ID.2 менш як 25 000 євро. Через три роки це буде надзвичайно приваблива ціна для електромобіля”, – сказав Шефер. Запас ходу цих транспортних засобів становитиме щонайменше 350-400 кілометрів.

Шефер залишив відкритим питання, чи буде нова версія для VW Golf, найбільш продаваного автомобіля в Європі. Оскільки політичний курс встановлено на електромобільність і попит на неї стрімко розвивається, “нам потрібно буде побачити, чи варто розробляти новий автомобіль, який не прослужить повних семи чи восьми років”, – сказав він. Це “надзвичайно дорого”. Зараз вони працюють над модернізацією поточного Golf 8. Ще не вирішено, чи вийде Golf 9 на ринок після цього: “Ми вирішимо це через дванадцять місяців”.