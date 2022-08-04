Руководство компании считает, что следующее поколение Volkswagen Golf может быть слишком дорогим, поэтому судьба самого популярного немецкого авто еще не решена.

В среднесрочной перспективе электромобили должны стать значительно дешевле двигателей внутреннего сгорания. Поэтому авто с ДВС ценой от 10 000 евро в будущем больше не будет. Исходя из этого, в Volkswagen сомневаются, будет ли у текущего Golf 8 преемник.

VW Group не считает двигатели внутреннего сгорания серьезной альтернативой электромобильность в среднесрочной перспективе. Новый глава бренда Volkswagen Томас Шефер ожидает значительного роста цен на автомобили в результате запланированной директивы ЕС по выбросам Euro 7. По его словам, автомобили с двигателем внутреннего сгорания будут дороже на нынешние на 3000 – 5000 евро через более сложную систему очистки выхлопных газов.

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“С маленьким автомобилем эти дополнительные расходы вряд ли можно покрыть. Поэтому мобильность начального уровня с двигателями внутреннего сгорания будет значительно дороже”, – сказал он.

С 2025 года Volkswagen Group хочет вывести на рынок четыре электрические модели небольших автомобилей, объявил Шефер. Кроме ID.2, будет еще одна модель от VW, Skoda и Cupra. “Мы планируем установить цену на ID.2 менее 25 000 евро. Через три года это будет чрезвычайно привлекательная цена для электромобиля”, – сказал Шефер. Запас хода этих транспортных средств составит не менее 350-400 километров.

Шефер оставил открытым вопрос, будет ли новая версия для VW Golf, наиболее продаваемого автомобиля в Европе. Поскольку политический курс установлен на электромобильность и спрос на нее стремительно развивается, “нам нужно будет увидеть, стоит ли разрабатывать новый автомобиль, который не прослужит полных семи или восьми лет”, – сказал он. Это “чрезвычайно дорого”. Сейчас они работают над модернизацией текущего Golf 8. Еще не решено, выйдет Golf 9 на рынок после этого: “Мы решим это через двенадцать месяцев”.