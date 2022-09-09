Немецкая компания Volkswagen начала продажу бюджетной модели – Virtus. Прайс стартует от 16 тысяч долларов. Но он не предназначен для европейского рынка. А это значит, что и в Украине вряд ли появится.

Volkswagen Virtus является преемником хорошо известного у нас Polo Sedan. У автомобиля вместительный 521-литровый багажник и широкий список опций. Основой Virtus станет масштабируемая архитектура MQB-A0-IN. В ближайшее время эта платформа будет использоваться во всех бюджетных моделях концерна Volkswagen.

Читайте также: Новый Volkswagen Tiguan впервые сфотографировали во время тестов

Volkswagen Virtus является преемником Polo Sedan, который долгое время продавали в Украине. Автомобили выпускают еще с 2017 года, но до недавнего времени оно было представлено только на американском рынке. Теперь модель обновили, а географию ее продаж существенно расширили. Для этого были открыты дополнительные производственные мощности Индии.

В салоне недорогого седана появилась цифровая приборная панель и "мультимедийка" с экраном размерностью 10 дюймов – но, как и в случае со Skoda Slavia, такой комплект возможен для топовой версии. Базовой версии досталась аналоговая приборка и семидюймовый дисплей медиасистемы.

В движение новый седан приводит 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л.с., связанный с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Еще один двигатель – 1,5-литровый наддувный с четырьмя цилиндрами. Его отдача – 150 л.с. В пару такому мотору предусмотрена роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Что касается стоимости, то бюджетный седан на базе Polo обойдется от 16 000 до 21 000 долларов.