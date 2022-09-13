Согласно отчету Automotive News, будущее седанов Volkswagen выглядит весьма туманным. Причина – низкий спрос на автомобили с таким типом кузова.

После прекращения производства Passat в Америке, похоже, Arteon будет следующим. Eго производство будет остановлено в 2024 году. Однако это не все плохие новости, поскольку планируется, что модель будет заменена на ID. Aero.

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EV был предварительно представлен концептом в начале этого года, и он представлен как седан среднего размера премиум-класса, который ездит на платформе MEB. Volkswagen не опубликовал много спецификаций, но концепт имел аккумуляторную батарею емкостью 77 кВт/ч и запас хода 620 км.

В других частях модельного ряда Jetta, похоже, готова к длительной и медленной смерти, похожей на Passat. Хотя еще слишком рано назначать возможную дату, в публикации сказано, что модель “должна была быть обновлена в 2024 году, но, учитывая медленное состояние продаж седана, текущая модель взамен получит обновление”.

Это не внушает уверенности в будущем Jetta, и быстрый взгляд на график продаж показывает, что спрос падает в течение многих лет. Десять лет назад Volkswagen продал в Соединенных Штатах 183 262 единицы, но в 2019 году продажи упали до 100 453 единиц, до того, как паника вокруг коронавируса перевернула мир. С тех пор продажи продолжают падать, достигнув 90 829 единиц в 2020 году и 55 113 единиц в 2021 году. 2022 год может быть еще хуже, поскольку компания продала только 23 791 единицу в течение первых шести месяцев года.