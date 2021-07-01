Гарячий хетчбек отримав передбачувані зміни в дизайні та оснащенні – він в усьому наслідує Golf GTI.

Модернізований Volkswagen Polo дебютував кілька місяців тому в різних версіях, але без топової GTI. Лише зараз німецький виробник розкрив подробиці про найвправніший Polo. Хетчбек отримав 207-сильний 2-літровий турбомотор, занижену на 15 міліметрів підвіску та комплекс безпеки IQ.Drive Travel Assist.

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Зовнішній дизайн Volkswagen Polo GTI слідує за стилістикою Golf GTI. Молодший хетчбек має подібні бампери, червону смугу на решітці радіатора, динамічні покажчики поворотів, матричну оптику IQ.Light, анімовані стоп-сигнали в задніх ліхтарях та набір нових колісних дисків діаметром 17 або 18 дюймів.

В інтер’єрі з’явилось більше червоного декору та спортивне кермо, але в цілому він ідентичний салону звичайного Polo. Тут є цифрова панель приладів з діагоналлю екрану 10,25 дюйма, нова мультимедійна система з 8-дюймовим екраном, який можна замінити 9,2-дюймовим. У списку опцій значиться акустична система Beats з шістьма динаміками. Вперше хетчбек отримав комплекс електронних асистентів IQ.Drive Travel Assist з адаптивним круїз-контролем і системою утримання в смузі, яка працює на швидкості до 210 км/год. Фактично, ця система є напівавтопілотом.

Під капотом працює 2-літровий турбомотор TSI, потужність якого зросла до 207 к.с. Крутний момент – 320 Нм. Агрегат під’єднаний до 7-швидкісної роботизованої трансмісії DSG. Від 0 до 100 км/год Polo GTI прискорюється за 6,5 секунди, а максимальна швидкість становить 240 км/год.

Фото: Volkswagen Polo GTI 2021 / Volkswagen