Такий позашляховик оснащений атмосферним мотором, штампованими колісними дисками та має салон з текстильною оббивкою.

Toyota представила найдоступнішу модифікацію нового Land Cruiser 300 для країн Близького Сходу. Позашляховик у мінімальній комплектації буде доступний в Арабських Еміратах, Монголії, Казахстані та сусідніх регіонах.

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Найдоступніша версія LC 300 оснащується бензиновим атмосферним мотором V6 об'ємом 4 літри, який має віддачу 275 кінських сил і працює в парі з шестишвидкісною автоматичною коробкою передач.

Незважаючи на спрощену комплектацію, позашляховик зберіг дев'ятидюймовий екран мультимедійної системи та тризонний клімат-контроль, хоча і втратив деякі електронні системи допомоги водієві.

Вартість найдоступнішої версії Toyota Land Cruiser 300 для Арабських Еміратів розкрили кілька днів тому – позашляховик з атмосферним мотором майже на 30% доступніший за машину з 3,4-літровим твін-турбо V6.

Нещодавно Land Cruiser 300 закупили для поліції Абу-Дабі та Дубая, а також для Сил цивільного захисту Дубая. Партія з 50 нових автомобілів була надана місцевим дилером Toyota.

Фото: бюджетна версія Toyota Land Cruiser 300 / Toyota