Такой внедорожник оснащен атмосферным мотором, штампованными колесными дисками и салоном с текстильной обивкой.

Toyota представила доступную модификацию нового Land Cruiser 300 для стран Ближнего Востока. Внедорожник в минимальной комплектации будет доступен в Арабских Эмиратах, Монголии, Казахстане и соседних регионах.

Смотрите также: Новый Infiniti QX60 представлены официально

Самая доступная версия LC 300 оснащается бензиновым атмосферным мотором V6 объемом 4 литра, который имеет отдачу 275 лошадиных сил и работает в паре с шестискоростной автоматической коробкой передач.

Несмотря на упрощенную комплектацию, внедорожник сохранил девятидюймовый экран мультимедийной системы и трехзонный климат-контроль, хотя и потерял некоторые электронные системы помощи водителю.

Стоимость самой доступной версии Toyota Land Cruiser 300 для Арабских Эмиратов раскрыли несколько дней назад – внедорожник с атмосферным мотором почти на 30% доступнее машині с 3,4-литровым твин-турбо V6.

Недавно Land Cruiser 300 закупили для полиции Абу-Даби и Дубая, а также для Сил гражданской защиты Дубая. Партия из 50 новых автомобилей была предоставлена ​​местным дилером Toyota.

Фото: бюджетная версия Toyota Land Cruiser 300 / Toyota