Горячий хэтчбек получил предсказуемые изменения в дизайне и оснащении – он во всем подражает Golf GTI.

Модернизированный Volkswagen Polo дебютировал несколько месяцев назад в разных версиях, но без топовой GTI. Только сейчас немецкий производитель раскрыл подробности про искуснейший Polo. Хэтчбек получил 207-сильный 2-литровый турбомотор, заниженную на 15 миллиметров подвеску и комплекс безопасности IQ.Drive Travel Assist.

Смотрите также: В сети показали, как выглядит самая дешевая версия Toyota Land Cruiser 300

Внешний дизайн Volkswagen Polo GTI следует за стилистикой Golf GTI. Младший хэтчбек имеет подобные бамперы, красную полосу на решетке радиатора, динамические указатели поворотов, матричную оптику IQ.Light, анимированные стоп-сигналы в задних фонарях и набор новых колесных дисков диаметром 17 или 18 дюймов.

В интерьере появилось больше красного декора и спортивный руль, но в целом он идентичен салону обычного Polo. Здесь есть цифровая панель приборов с диагональю экрана 10,25 дюйма, новая мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, который можно заменить 9,2-дюймовым. В списке опций значится акустическая система Beats с шестью динамиками. Впервые хэтчбек получил комплекс электронных ассистентов IQ.Drive Travel Assist с адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе, которая работает на скорости до 210 км/ч. Фактически, эта система является полуавтопилотом.

Под капотом работает 2-литровый турбомотор TSI, мощность которого возросла до 207 л.с. Крутящий момент – 320 Нм. Агрегат подсоединен к 7-скоростной роботизированной трансмиссии DSG. От 0 до 100 км/ч Polo GTI ускоряется за 6,5 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/час.

Фото: Volkswagen Polo GTI 2021 / Volkswagen