VW Polo Facelift для Южной Америки несколько отличается от европейской модели

Массовые модели иногда смотрятся по-разному в зависимости от рынка, на котором они продаются. К примеру, Volkswagen обновил Polo для Южной Америки, и он существенно отличается от европейской модели.

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Южноамериканский Polo получил обновленное лицо, только похожее на европейское. Но если присмотреться, то видны отличия: хромированные акценты на воздухозаборниках бампера, светодиодная графика на фарах, а вместо световой панели на радиаторной решетке – хромированная полоска.

Обновленный VW Polo из Бразилии (слева) по сравнению с европейским рестайлингом (справа).

Обратите внимание, что модель справа – спортивная R-Line, которая выглядит немного спортивнее, чем модели начального уровня.

Профиль выглядит идентично, но задняя часть имеет совсем другие задние фонари. Они сохраняют форму Polo шестого поколения до рестайлинга. А вот европейский фейслифт получил горизонтально расположенные элементы, вдохновленные T-Roc и Golf.

Как насчет интерьера?

Внутри мы находим новый руль, 8-дюймовую или 10,25-дюймовую цифровую приборную панель (в зависимости от комплектации), информационно-развлекательный сенсорный экран до 10 дюймов, новые спортивные передние сиденья, современную климатическую секцию.

Что касается силовых агрегатов, то американский VW Polo доступен с 1,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 83 л.с. (62 кВт/84 л.с.) и 1,0-литровым TSI с турбонаддувом, выдающим 109 л.с. (81 кВт/110 л.с.) при сжигании бензина или 114 л. с. (85 кВт/116 л.с.) при сжигании этанола, что немного меньше, чем раньше. Мощность передается на передние колеса через пятиступенчатую механическую или шестиступенчатую автоматическую коробку передач.

Обновленный VW Polo уже доступен для заказа в Бразилии. Цены начинаются от 82 990 R$ (16 064$) и достигают 109 990 R$ (21 291$) за флагманскую комплектацию Highline. Интересно, что эти цены ниже, чем на предварительно обновленную модель, что противоречит мировой тенденции.

Европейский VW Polo имеет другую линейку двигателей, поэтому мы не можем провести прямое сравнение, но все варианты более дорогие. К примеру, самый дешевый Polo с 1.0 TSI стоит 92 990 реалов (17 990 долларов) в Бразилии, по сравнению с 19 795 британских фунтов (22 609 долларов) в Великобритании.