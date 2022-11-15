Розроблений спеціально для Бразилії VW Polo Track замінить на цьому ринку бюджетний VW Gol, який колись поставлявся на український ринок.

Доступні маленькі хетчбеки досить популярні в країнах Південної Америки, тому Volkswagen доклав чимало зусиль, щоб розробити заміну Gol. VW Polo Track — це нова версія субкомпактної моделі, яка буде вироблятися в Бразилії з базовим обладнанням та за мінімальну ціну.

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Нещодавно VW представив оновлений Polo для Південної Америки, але Polo Track — це інша модель, хоча й вона має спільну основу MQB-A0 та дуже схожий дизайн.

Найважливіша різниця між ними – у ціні, адже вартість Polo Track 1.0 MPI починається від 79 990 R$ (15 052 $), що набагато дешевше, ніж 92 990 R $ (17 499 $) потужнішого та краще оснащеного Polo 1.0 TSI. Ціна також ідентична вихідному VW Gol, який буде знятий з виробництва до кінця 2022 року.

Polo Track відрізняється від стандартного Polo унікальним малюнком решітки радіатора, відсутністю світлодіодної смуги, галогенними фарами та повітрозабірниками бампера. Профіль виглядає ідентично, за винятком матово-чорних 15-дюймових ковпаків.

Зміни в задній частині обмежуються світлим корпусом заднього ліхтаря, написом «Track» під емблемою VW, а також новим бампером, який має більшу чорну частину. Загалом, дизайнери VW виконали чудову роботу, щоб приховати бюджетний характер Polo Track, зробивши його досить сучасним.

Всередині все виглядає більш просто завдяки дешевшому радіоблоку, який замінює сенсорний екран, аналоговим циферблатам старого зразка на панелі приладів. Усе вкрите твердим пластиком з легкими текстурованими ділянками, які намагаються зробити його більш привабливим, а сидіння оббиті тканиною. VW пишається «найдовшою колісною базою в сегменті» розміром 2,56 мм (100,8 дюйма) і 300-літровим багажником.

У комплектацію входить кондиціонер, електропідсилювач керма, електросклопідйомники спереду, дистанційне замикання дверей. Стартова модель також отримає медіасистему, підключення Bluetooth, багатофункціональне кермо з інтегрованими кнопками, пару USB-портів і антену на даху.

Модель на базі MQB оснащена атмосферним двигуном 1.0 MPI flex, що видає 83 к.с. (62 кВт / 84 к.с.) і 101 Нм (74,5 фунт-фут) крутного моменту з можливістю працювати як на бензині, так і на етанолі. Потужність передається на передні колеса через п'ятиступінчасту механічну коробку передач. Це єдина доступна комплектація Polo Track, тому тим, хто хоче потужніший двигун з турбонаддувом і опцію автомата DSG, варто звернути увагу на звичайний Polo.

Polo Track буде вироблятися на заводі Volkswagen у Таубате, Бразилія, після модернізації виробничої лінії, що дозволить виробляти автомобілі на базі MQB. Звичайний південноамериканський Polo виробляється на іншому заводі в Сан-Бернарду-ду-Кампо, Бразилія.