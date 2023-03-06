На початку березня ціни на скраплений газ на основних напрямках постачань не зазнали суттєвих змін. Може здаватися, що ситуація стабільна, але насправді відбуваються деякі зміни.

Протягом останніх кількох місяців український ринок заполонив доступний російський газ, що їде з польських і балтійських терміналів. За оцінками enkorr та учасників ринку, у третій декаді лютого частка російського продукту в загальному обсязі імпорту складає приблизно 70%.

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Трейдери вважають, що обсяги перевалки СВГ у балтійських терміналах досягли технологічного максимуму, тому ймовірно, що подальшого зростання відвантажень продукту з цих базисів не відбуватиметься. Кілька компаній повідомило про припинення закупівель імпортного ресурсу через неможливість придбати газ неросійського походження за конкурентними цінами.

«Ми із задоволенням купували б європейський чи американський газ. Але, на жаль, наше сумлінне ставлення до закупівель не покриє збитків», — коментує ситуацію трейдер із Києва.

«Наша компанія фактично припинила укладання угод на придбання імпортного продукту, зараз ми зосередились на закупівлі газу українського виробництва», — каже учасник ринку з Полтави.

Співрозмовник зазначає, що зараз немає великого сенсу везти газ сумнівного походження з Польщі або Литви, оскільки на електронних аукціонах ресурс з урахуванням вартості доставки можна придбати ненабагато дорожче.

«Всі постачання імпортного ресурсу неросійського походження у лютому фактично зупинились. Все, що довозимо, законтрактовано ще в грудні-на початку січня. Нових контрактів не укладаємо. Ринок знову повністю залежить від Росії. Ціноутворення повністю на їхньому боці. Реакціії з боку державних органів немає, ми втратили час та ініціативу. А низький сезон — найкращий час для структурування ринку. Тепер чекаємо дефіціту десь у квітні, росту цін і хаотичної реакції держустанов із пошуком винних. Нічого нового. Нуль змін», — констатує керівник групи GT Владислав Колодяжний.