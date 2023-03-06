В начале марта цены на сжиженный газ на основных направлениях поставок не претерпели существенных изменений. Может показаться, что ситуация стабильная, но на самом деле происходят некоторые изменения.

В последние несколько месяцев украинский рынок заполонил доступный российский газ, едущий из польских и балтийских терминалов. По оценкам enkorr и участников рынка, в третьей декаде февраля доля российского продукта в общем объеме импорта составляет около 70%.

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Трейдеры считают, что объемы перевалки СВГ в балтийских терминалах достигли технологического максимума, поэтому вероятно, что дальнейший рост отгрузок продукта из этих базисов не будет. Несколько компаний сообщило о прекращении закупок импортного ресурса из-за невозможности приобрести газ нероссийского происхождения по конкурентным ценам.

«Мы бы с удовольствием покупали европейский или американский газ. Но, к сожалению, наше добросовестное отношение к закупкам не возместит убытки», — комментирует ситуацию трейдер из Киева.

"Наша компания фактически прекратила заключение сделок на приобретение импортного продукта, сейчас мы сосредоточились на закупке газа украинского производства", - говорит участник рынка из Полтавы.

Собеседник отмечает, что сейчас нет большого смысла везти газ сомнительному происхождению из Польши или Литвы, поскольку на электронных аукционах ресурс с учетом стоимости доставки можно приобрести ненамного дороже.

Все поставки импортного ресурса нероссийского происхождения в феврале фактически остановились. Все, что довозим, законтрактовано еще в декабре-начале января. Новых контрактов не заключаем. Рынок снова полностью зависит от России. Ценообразование полностью на их стороне. Реакций со стороны государственных органов нет, мы потеряли время и инициативу. А низкий сезон – лучшее время для структурирования рынка. Теперь ждем дефицита где-то в апреле, роста цен и хаотической реакции госучреждений с поиском виновных. Ничего нового. Ноль перемен», — констатирует руководитель группы GT Владислав Колодяжный.