Використання електромобілів у каршерингу пов’язано з величезною кількістю проблем. Про них розповів засновник і власник каршерінгового сервісу Getmancar Тарас Гетьманський.

Власник каршерінгового сервісу знається на проблемах цієї галузі краще ніж будь хто інший. Він дуже докладно та по пунктах пояснив, чому в українських реаліях використання електромобілів для каршерингу – погана ідея.

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Дуже мало користувачів хочуть заправляти авто. Мені важко уявити як вони будуть встромляти авто в розетку. Зараз, ми самі робимо більше 70% заправок, своїми силами. Але з ДВС це трохи простіше. Слова: дайте бонусів, тарифів, не завжди підійдуть. Подумайте про те, хто використовує вас як транспорт, а не бере участі в роботі вашого сервісу. Є ті хто вирощують квіти, а є ті хто просто ними милується. Милуватися, не означає вирощувати їх. Якщо ви станете продавати квіти дешевше тим хто їх вирощує, зовсім не означає, що у вас стане більше покупців. Ви ж купуєте квіти для задоволення, на свято, здивувати дівчину, а не щоб вона їх вирощувала, хоча є і такі кейси. Зони завершення поїздок - з електро, вони повинні стати ще менше і виключно біля розетки. Користувачеві важливо почати і закінчити поїздку ближче до себе, а не там, де стоїть розетка. Не включайте обігрів. Як тільки включив піч або кондиціонер, від 150 км пробігу на заряді, залишилося лише 70 км, а пару гірок на вашому шляху легко перетворять залишки в 50-60 км. У РФ, така практика в шерінг привела до бійки користувачів за електромобілі, коли вони заїжджали подалі: одні кричали навіщо він мені потрібен, інші - заберіть його собі. Загалом, гнали авто з ДВС в ці локації, а електро машини катали на шнурках до розеток. Очікування зарядки та швидкий знос батарейок. Так, так, адепти Renault Zoe зараз напишуть, що я дивлюся не на ті авто. Але є ще проблеми з перепадами у Зої, ок, ви не стикалися, ну добре. Згоден, все авто на електро я не пробував. Але тут, як у старій казці: одні кричали одне, інші - інше. І відчувати на собі, купуючи кожне, ой не хочеться. Божевільна амортизація авто. Я не знаю як ви вважаєте, але спробуйте просто продати свій електрокар, скажімо ви його купили вже 2-х річним і продаєте через рік. Якщо амортизація ДВС буде 3-4%, в такому віці, то на електриці можна залетіти на 8-25% на 4-х річному авто. Я знаю, що ви оскаржите і це, готовий дати наші електро вам на продаж. Екологія наше все. Екологія, вона як карантин, завжди повинна бути логічною. Можна скільки завгодно клеїти на 5 літровий крузак наклейки за екологічність, літати в ОАЕ, а не їхати на електричці до Бердянська, але екологічності наклейка не додасть. Ходіть пішки і використовуйте велосипеди, вони відмінно здоров'я додають. Але мало в Києві на велосипедах. Ах, інфраструктури немає. Власне у нас багато чого немає, але ми ж живемо.

“Я зовсім не кажу, що електро не можуть бути використані, можуть! Але треба дивитися в корінь і розуміти ми про бізнес, зручність, екології або про що взагалі. Приклади Європи, це приклад не бізнесу, це приклад отримання пільг. Як сказав один підприємець, якщо ти заробляєш на несплаті податку, то твій бізнес це відхід від оподаткування”, – вважає Тарас Гетьманський.