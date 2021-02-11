Один з найбільших автовиробників у світі, корпорація Toyota Motor довела, що гібриди практичніше, дешевше і безпечніше для навколишнього середовища.

Досить змістовний прес-реліз на американському сайті Toyota Motor формально повинен бути присвячений розширенню асортименту електричних моделей на ринку США, але основна частина тексту присвячена спробам виробника довести, що володіти гібридом зараз вигідніше, а шкоди навколишньому середовищу він завдає в меншій мірі, ніж електромобіль. Toyota стверджує, що вироблення електроенергії для зарядки електромобілів провокує викид істотного обсягу парникових газів. Не кажучи вже про токсичне виробництво самих літієвих батарей та проблеми з їх утилізацією.

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Якщо не віддалятися від теми, то слід уточнити, що в поточному році Toyota обіцяє вивести на ринок США два електромобіля і один підзаряжаємий від мережі гібрид. За великим рахунком, це прогрес, адже досі американським споживачам в обмеженій кількості пропонувалися тільки електричні версії кросовера RAV4, створені на платформі моделі старого покоління. З гібридом ситуація значно краще. Крім гібридної версії RAV4 в сучасній реалізації, клієнтам буде доступний Prius Prime з можливістю поповнення заряду від електромережі. Найбільшим гібридом марки на ринку США залишається кросовер Highlander і соплатформеник Toyota Venza.

На ринку США, як зазначає Toyota, компанія контролює приблизно 40% сегмента машин на “екологічно чистих” видах палива. Присутність в асортименті пропозицій Toyota Mirai дозволяє їй претендувати на 75% ринку автомобілів на водневих паливних елементах, а на ринку гібридів, вона займає 64%. До середини десятиліття Toyota має намір довести частку нових машин марки з тяговими електродвигунами в тій чи іншій комбінації до 40% асортименту, а до 2030 року підняти її до 70%. Навіть на світовому ринку все моделі Toyota і Lexus до 2025 року повинні отримати як мінімум одну модифікацію з тяговим електродвигуном.

При типовій моделі експлуатації, як зазначає Toyota, гібриди і електромобілі забезпечують порівнянний обсяг викидів парникових газів. Оскільки гібридам потрібна тягова батарея меншою ємності, то і при їх виробництві виробляється менший обсяг парникових газів. Розрахунки Toyota також показують, що сукупна вартість володіння гібрида на п'ятирічному інтервалі значно нижче, ніж у випадку з електромобілем. Вся ця риторика дозволяє зрозуміти, що в найближчі роки Toyota буде не настільки охоче розширювати асортимент електромобілів, як це роблять конкуренти.