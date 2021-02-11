Один из крупнейших автопроизводителей в мире, корпорация Toyota Motor доказала, что гибриды практичнее, дешевле и безопаснее для окружающей среды.

Достаточно содержательный пресс-релиз на американском сайте Toyota Motor формально должен быть посвящен расширению ассортимента электрических моделей на рынке США, но основная часть текста посвящена попыткам производителя доказать, что владеть гибридом сейчас выгоднее, а вреда окружающей среде он наносит в меньшей степени, чем электромобиль. Toyota утверждает, что выработка электроэнергии для зарядки электромобилей провоцирует выброс существенного объема парниковых газов. Не говоря уже о токсическом производстве литиевых батарей и проблемах с их утилизацией.

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Если не удаляться от темы, то следует уточнить, что в текущем году Toyota обещает вывести на рынок США два электромобиля и один с подзарядкой от сети гибрид. По большому счету, это прогресс, ведь до сих пор американским потребителям в ограниченном количестве предлагались только электрические версии кроссовера RAV4, созданные на платформе модели старого поколения. С гибридом ситуация значительно лучше. Кроме гибридной версии RAV4 в современной реализации, клиентам будет доступен Prius Prime с возможностью пополнения заряда от сети. Наибольшим гибридом марки на рынке США остается кроссовер Highlander и соплатформеник Toyota Venza.

На рынке США, как отмечает Toyota, компания контролирует примерно 40% сегмента машин на "экологически чистых" видах топлива. Присутствие в ассортименте предложений Toyota Mirai позволяет ей претендовать на 75% рынка автомобилей на водородных топливных элементах, а на рынке гибридов, она занимает 64%. К середине десятилетия Toyota намерена довести долю новых машин марки с тяговыми электродвигателями в той или иной комбинации до 40% ассортимента, а к 2030 году поднять ее до 70%. Даже на мировом рынке все модели Toyota и Lexus до 2025 года должны получить как минимум одну модификацию с тяговым электродвигателем.

При типичной модели эксплуатации, как отмечает Toyota, гибриды и электромобили обеспечивают сопоставимый объем выбросов парниковых газов. Поскольку гибридам нужна тяговая батарея меньшей емкости, то и при их производстве производится меньший объем парниковых газов. Расчеты Toyota также показывают, что совокупная стоимость владения гибридом в пятилетнем интервале значительно ниже, чем в случае с электромобилем. Вся эта риторика позволяет понять, что в ближайшие годы Toyota будет не столь охотно расширять ассортимент электромобилей, как это делают конкуренты.