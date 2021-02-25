Использование электромобилей в каршеринге связано с огромным количеством проблем. О них рассказал основатель и владелец каршерингового сервиса Getmancar Тарас Гетьманский.

Владелец каршерингового сервиса разбирается в проблемах этой отрасли лучше чем кто-либо другой. Он очень подробно и по пунктам объяснил, почему в украинских реалиях использование электромобилей для каршеринга – плохая идея.

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Очень мало пользователей хотят заправлять авто. Мне трудно представить как они будут втыкать авто в розетку. Сейчас мы сами делаем более 70% заправок, своими силами. Но с ДВС это немного проще. Слова: “дайте бонусов” не всегда подойдут. Зоны завершения поездок – они должны стать еще меньше и только возле розетки. Пользователю важно начать и закончить поездку ближе к себе, а не там, где стоит розетка. Не включать обогрев. Как только включил печку или кондиционер, от 150 км пробега на заряде, осталось лишь 70 км, а пара горок на вашем пути легко превратят остатки в 50-60 км. Ожидания зарядки и быстрый износ батареек. Сумасшедшая амортизация авто. Попробуйте продать свой электрокар, скажем вы его купили уже двухлетним и продаете через год. Если амортизация ДВС будет 3-4%, в таком возрасте, то на электричестве можно залететь на 8-25% в 4-х летнем авто. Экология – наше все. Экология, она как карантин, всегда должна быть логичной. Ходите пешком и используйте велосипеды, они отлично здоровья добавляют. Но мало в Киеве на велосипедах. Ах, инфраструктуры нет. Собственно, у нас много чего нет, но мы же живем.

"Я совсем не говорю, что электромобили не могут быть использованы, могут! Но надо смотреть в корень и понимать – мы о бизнесе, удобстве, экологии или о чем вообще. Примеры Европы – это пример не бизнеса, это пример получения льгот. Как сказал один предприниматель, если ты зарабатываешь на неуплате налога, то твой бизнес – это уход от налогообложения", – считает Тарас Гетьманский.