Чому китайські електромобілі дешевші за інші

Китайські автовиробники знайшли новий спосіб підкорювати глобальні ринки — експортують нові автомобілі під виглядом «вживаних», уникаючи регуляторних бар’єрів від державних установ та знижуючи ціни для покупців. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на Nikkei Asia.

Схема діє просто: формально авто реєструються як уживані, але мають майже нульовий пробіг. Такий підхід дозволяє обійти вимоги щодо ліцензування експорту нових транспортних засобів, які в Китаї залишаються суворо контрольованими державою.

У 2021 році за цією схемою з країни вивезли близько 15 тисяч автомобілів. Уже в 2024 році обсяг таких постачань зріс майже в 30 разів — до 440 тисяч одиниць.

Нині близько 80% експорту “вживаних” авто з КНР фактично становлять нові автомобілі, які просто класифікують інакше. За прогнозами аналітиків, у 2025 році цей показник може перевищити 500 тисяч одиниць.

Нагадаємо, що у структурі вартості автомобілів приблизно 35% відсотків складає собівартість, а найбільша частина, близько 40% - податки. Решта, розподіляється між логістикою, маркетинговими витратами, розробкою та маржею імпортерів і дилерів. Тож рішення китайських виробників, направлене на зменшення податкового тиску, можна вважати цілком логічним.