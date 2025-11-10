Почему китайские электромобили дешевле других

Китайские автопроизводители нашли новый способ покорять глобальные рынки - экспортируют новые автомобили под видом "подержанных", избегая регуляторных барьеров от государственных учреждений и снижая цены для покупателей. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Nikkei Asia.

Схема действует просто: формально авто регистрируются как подержанные, но имеют почти нулевой пробег. Такой подход позволяет обойти требования по лицензированию экспорта новых транспортных средств, которые в Китае остаются строго контролируемыми государством.

В 2021 году по этой схеме из страны вывезли около 15 тысяч автомобилей. Уже в 2024 году объем таких поставок вырос почти в 30 раз - до 440 тысяч единиц.

Сейчас около 80% экспорта “подержанных” авто из КНР фактически составляют новые автомобили, которые просто классифицируют иначе. По прогнозам аналитиков, в 2025 году этот показатель может превысить 500 тысяч единиц.

Напомним, что в структуре стоимости автомобилей примерно 35% процентов составляет себестоимость, а самая большая часть, около 40% - налоги. Остальные, распределяется между логистикой, маркетинговыми расходами, разработкой и маржой импортеров и дилеров. Поэтому решение китайских производителей, направленное на уменьшение налогового давления, можно считать вполне логичным.