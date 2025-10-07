Китайські електроавто домінують на українському ринку: статистика вересня

Український автопарк від початку 2025 року поповнили 11 239 нових легкових електромобілів. У вересні перші номерні знаки й техпаспорти отримали 2088 нових легковиків групи BEV, що стало новим рекордом для нашого ринку, пише Інститут досліджень авторинку.

Серед брендів лідирує BYD, який перед підвищенням податків сотнями завозять “сірі дилери”. На другій позиції закріпився Volkswagen, третє місце посідає Zeekr (преміальний бренд Geely), що вже впевнено конкурує з традиційними виробниками завдяки своїм високотехнологічним моделям.

Лідери за марками

Особливу увагу привертає висока активність Honda, де 100% автомобілів прибули з Китаю — 163 були виробами СП GAC-Honda, 16 — Dongfeng Honda. Також варто відзначити успішне закріплення у Топ-10 нового гравця — Denza (преміальний бренд BYD), що додатково ілюструє посилення позицій китайського гіганта у преміум-сегменті.

Серед європейських преміальних марок, найкращий результат демонструє Audi. Однак — і тут не без «але» — 93% автівок прибули з Китаю, їх виготовили на СП FAV-VW/Audi та SAIC-VW/Audi, і лише 7 машин мали європейське виробництво. Було б марно сподіватися, що й електричні Mercedes-Benz тепер «чисто німецькі», бо статистика каже, що 16 машин були виробами китайського Beijing-Benz, й лише 3 прибули з європейських заводів. Трохи інша пропорція у BMW: тут майже 50/50: 27 авто з Китаю, з паспортом від BMW Brilliance Automotive, 26 машин з Німеччини.

Про марку VD — це серія спеціалізованих легкових авто, куплених двома партіями, з VIN-кодами, які закріплені за українським автоскладальним підприємством.

Найбільш помітним дебютом стала поява у рейтингу Xiaomi. Вихід цього технологічного гіганта на авторинок є чітким сигналом зміни епох: конкуренція зміщується в площину цифрових екосистем.

Топ-10 марок нових електромобілів, 09-2025

І тут доцільно згадати про Tesla, саме тому, що найпопулярніша марка вторинного ринку не потрапила до списків нових. Попри очевидний, статистично підтверджений потенціал українського авторинку, у нас досі відсутнє офіційне представництво цього американського виробника. Хоча, цей момент аж ніяк не заважає BYD.

Топ-10 моделей нових електромобілів, 09-2025

Лідери за моделями

Аналіз вересневої статистики на рівні моделей демонструє безпрецедентну концентрацію попиту на кросоверах, переважно китайського виробництва, а також підтверджує значний вплив сірого імпорту.

Лідерство захопив Volkswagen ID. Unyx. Цей результат показовий: модель, офіційно призначена виключно для китайського ринку, очолила український рейтинг. Це прямий доказ того, що ефективність паралельного імпорту та цінова привабливість китайських версій VW є ключовими факторами зростання.

Справжнім «левовим прайдом» у рейтингу виступив BYD, представлений одразу п’ятьма моделями, що свідчить про гнучкість і величезну номенклатуру пропозиції концерну. Його бестселер BYD Song Plus посів друге місце, а присутність моделі BYD Leopard 3 від суббренду Fangchengbao (FCB) підкреслює активне освоєння преміальних сегментів. BYD Sea Lion 07 та Sea Lion 05 агресивно освоюють сегмент D-SUV, тоді як BYD Yuan UP забезпечує охоплення компактного класу.

Конкуренцію лідерам складають ще два потужні китайські бренди. Zeekr присутній у Топ-10 двічі, моделями 7Х та 001, доводячи, що бренд впевнено утримує нішу високотехнологічних і потужних EV. Honda e:NS1, як і інші моделі Honda, походить із китайських заводів і демонструє значний попит на автомобілі, імпортовані незалежними дилерами.

Хоч модель Audi Q4 e-tron традиційно асоціюється з європейським преміумом, її присутність у Топ-10 повністю задовольняється на 100% імпортом його китайських версій. Це свідчить, що навіть у найвищому ціновому сегменті ринок нових електромобілів формується через цінову привабливість азійського постачання.

Лідерство BYD за обсягами є беззаперечним, проте варто підкреслити важливий фактор вільного ринку: увесь цей потужний імпорт здійснюється неофіційними (сірими) каналами. BYD наразі не має офіційного представництва, яке займалося б дистрибуцією сучасних електромобілів в Україні, що дозволяє незалежним імпортерам забезпечувати максимально конкурентні ціни. Цей факт — яскрава ілюстрація того, як право вибору покупця ігнорує традиційні дистрибуційні бар’єри.

Втім, цей вільний потік може зіткнутися з новими викликами: Китай, прагнучи регулювати експорт, поступово вводить спеціальні сертифікаційні та логістичні обмеження на виведення автомобілів з внутрішнього ринку. Ці заходи можуть у майбутньому ускладнити роботу паралельного імпорту та вплинути на ціноутворення.

Висновки

Підсумовуючи огляд ринку нових електромобілів за результатами вересня, отримуємо те, що 95% нових легковиків групи BEV надходять на наш ринок із виробничих потужностей Китаю. Цей показник включає як власні китайські бренди, так і моделі, що виробляються на спільних китайсько-європейських підприємствах (Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, BMW тощо), котрі імпортуються неофіційними каналами. Частка автомобілів, вироблених у Європі, становить лише 3,5%. Це остаточно підтверджує: ринок нових електромобілів в Україні зараз є цілковито азійським за походженням.