Розкрито китайську авантюру з цінами та субсидіями на автомобілі

При цьому нічого протизаконного в тих діях немає, просто добре обізнані із законодавством менеджери знайшли шляхи додаткового заробітку компаніям. Цю тему досліджували експерти Motorpasión.



Трюк китайських автодилерів полягає в продажу нових автомобілів як вживаних. Звісно, за ціною нових. Одометр також не обманює – техніка без пробігу. Невеличка кількість для перегону до залізниці чи порту до уваги не беруться.

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Практика стала настільки поширеною, що уряд Китаю скликав зустріч автовиробників. На порядку денному стояло одне питання – розібратися в ситуації.

За принципом все більше і більше

У Китаї запроваджено самореєстрацію – практику, яку навіть у Європі деякі дилери та бренди використовують наприкінці кварталу або року для досягнення цільових показників. Коли ці автомобілі реєструються, їх вважають проданими, але насправді вони стають частиною парку вживаних автомобілів так званих дилерських центрів з нульовим пробігом. Ніхто їх не купував.

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За словами знаного експерта Вей Цзяньцзюня, щонайменше 3000-4000 продавців на китайських платформах вживаних автомобілів зараз пропонують такі типи транспортних засобів — зареєстровані автомобілі, які були враховані як продані у статистиці, але ніколи не їздили. Іноді вони навіть зберігають пластикові чохли сидінь і навіть запах нового автомобіля.

Ця тактика виникла в той час, коли китайська автомобільна промисловість протягом кількох років перебувала у ціновій війні. Виробники, які перебувають під тиском щодо виконання агресивних планів продажів, видно, виявили, що цей метод є непрямим способом збільшення своїх показників продажів.

Автомобілі в Цзянъіньському терміналі ще нові й не продані. Фото: Сіньхуа

У Китаї механізм відносно простий: виробник офіційно "продає" транспортний засіб дилеру або партнеру, який його реєструє, отримує відповідну державну пільгу та субсидії, а потім виходить на ринок вживаних автомобілів, де його пропонують як вживаний автомобіль, хоча насправді він новий.

Таким чином, виробники покращують свої показники продажів, а споживачі отримують доступ до дешевших автомобілів. Як наслідок, обидві сторони у виграші.

Стимули необхідні, але їх можуть прикрити

Наведені вище торгові маніпуляції свідчать про зростання напруженості на китайському ринку, який роками стимулювався значними державними субсидіями та прямою допомогою виробникам у поєднанні з жорсткою конкуренцією. Виробники в гонитві за зростанням, видно, розв'язали перегони на зниження цін, що призводить до надмірної кількості самореєстрацій.

Торгова палата Китаю має свою позицію: автовиробники повинні встановлювати розумні річні цілі виробництва та продажів, а також не повинні передавати запаси дилерам та змушувати їх зберігати автомобілі. Окрім цього, дилерів "не слід примушувати до виходу з мережі та закриття своїх магазинів під приводом оптимізації мережевих каналів", йдеться у повідомленні.

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Ця ситуація є одним із симптомів того, що цінова війна на електромобілі та автомобілі з гібридними зарядними пристроями (PHEV) у Китаї досягає неприйнятних меж для багатьох виробників. Настільки, що китайські регулятори відреагували з занепокоєнням на нові зниження цін, ініційовані BYD, пропонуючи знижки на деякі автомобілі до 7600 доларів, залишаючи моделі вищого класу, такі як BYD Seal 7 DMI-i, меншими за 15 000 доларів.

У Китаї забагато автомобільних брендів

Китайська асоціація виробників автомобілів (CAAM) та Міністерство промисловості та інформаційних технологій (MIIT) опублікували публічні попередження щодо "безладних цінових війн", посилаючись на загальногалузеве зниження норми прибутку з 4,3% у 2024 році до 3,9% у першому кварталі 2025 року як свідчення зростання деструктивної конкуренції.

За підрахунками аналітиків CNC, у Китаї забагато автомобільних брендів, але очікується, що до 2030 року виживе менш як 10, якщо цінова війна та тиск на збільшення виробництва продовжуватимуться.