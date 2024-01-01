Раскрыта китайская авантюра с ценами и субсидиями на автомобили

При этом ничего противозаконного в тех действиях нет, просто хорошо знакомые с законодательством менеджеры нашли пути дополнительного заработка компаниям. Эту тему исследовали эксперты Motorpasión.



Трюк китайских автодилеров заключается в продаже новых автомобилей как подержанных. Конечно, по цене новых. Одометр также не обманывает – техника без пробега. Небольшое количество для перегона к железной дороге или порту во внимание не берется.

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Практика стала настолько распространенной, что правительство Китая созвало встречу автопроизводителей. На повестке дня стоял один вопрос – разобраться в ситуации.

По принципу все больше и больше

В Китае введена саморегистрация – практику, которую даже в Европе некоторые дилеры и бренды используют в конце квартала или года для достижения целевых показателей. Когда эти автомобили регистрируются, их считают проданными, но на самом деле они становятся частью парка подержанных автомобилей так называемых дилерских центров с нулевым пробегом. Никто их не покупал.

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По словам известного эксперта Вэй Цзяньцзюня, не менее 3000-4000 продавцов на китайских платформах подержанных автомобилей сейчас предлагают такие типы транспортных средств – зарегистрированные автомобили, которые были учтены как проданные в статистике, но никогда не ездили. Иногда они даже сохраняют пластиковые чехлы сидений и даже запах нового автомобиля.

Эта тактика возникла в то время, когда китайская автомобильная промышленность в течение нескольких лет находилась в ценовой войне. Производители, находящиеся под давлением по выполнению агрессивных планов продаж, видно, обнаружили, что этот метод является косвенным способом увеличения своих показателей продаж.

Автомобили в Цзянъиньском терминале еще новые и не проданы. Фото: Синьхуа

В Китае механизм относительно прост: производитель официально "продает" транспортное средство дилеру или партнеру, который его регистрирует, получает соответствующую государственную льготу и субсидии, а затем выходит на рынок подержанных автомобилей, где его предлагают как подержанный автомобиль, хотя на самом деле он новый.

Таким образом, производители улучшают свои показатели продаж, а потребители получают доступ к более дешевым автомобилям. Как следствие, обе стороны в выигрыше.

Стимулы необходимы, но их могут прикрыть

Приведенные выше торговые манипуляции свидетельствуют о росте напряженности на китайском рынке, который годами стимулировался значительными государственными субсидиями и прямой помощью производителям в сочетании с жесткой конкуренцией. Производители в погоне за ростом, видно, развязали гонку на снижение цен, что приводит к чрезмерному количеству саморегистраций.

Торговая палата Китая имеет свою позицию: автопроизводители должны устанавливать разумные годовые цели производства и продаж, а также не должны передавать запасы дилерам и заставлять их хранить автомобили. Кроме этого, дилеров "не следует принуждать к выходу из сети и закрытию своих магазинов под предлогом оптимизации сетевых каналов", говорится в сообщении.

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Эта ситуация является одним из симптомов того, что ценовая война на электромобили и автомобили с гибридными зарядными устройствами (PHEV) в Китае достигает неприемлемых пределов для многих производителей. Настолько, что китайские регуляторы отреагировали с беспокойством на новые снижения цен, инициированные BYD, предлагая скидки на некоторые автомобили до 7600 долларов, оставляя модели высшего класса, такие как BYD Seal 7 DMI-i, меньше 15 000 долларов.

В Китае слишком много автомобильных брендов

Китайская ассоциация производителей автомобилей (CAAM) и Министерство промышленности и информационных технологий (MIIT) опубликовали публичные предупреждения о "беспорядочных ценовых войнах", ссылаясь на общеотраслевое снижение нормы прибыли с 4,3% в 2024 году до 3,9% в первом квартале 2025 года как свидетельство роста деструктивной конкуренции.

По подсчетам аналитиков CNC, в Китае много автомобильных брендов, но ожидается, что к 2030 году выживет менее 10, если ценовая война и давление на увеличение производства будут продолжаться.