Китайцы существенно снизили цены на свои электромобили: ждем в Украине

Акции китайских производителей электромобилей упали после того, как BYD снизила цены на местном рынке на 34%, сообщает Bloomberg.

Компания BYD Co. возглавила падение акций китайских электромобилей в Гонконге в понедельник после объявления о значительном снижении цен до 34% на 22 свои электрические и гибридные модели с подзарядкой от сети.

Ожидается, что снижение цен усилит конкуренцию в секторе, и конкурирующие автопроизводители, вероятно, тоже снизят цены.

Несмотря на трудности, продажи BYD остаются высокими, и компания опубликовала лучший месяц продаж за 2025 год в апреле и набирает позиции за рубежом, в частности, в прошлом месяце впервые продала в Европе больше электромобилей, чем Tesla Inc.

Акции крупнейшего по объему продаж автомобильного бренда в Китае упали на целых 8,3%, тогда как акции конкурентов Li Auto Inc., Great Wall Motor Co. и Geely Automobile Holdings Ltd. упали более чем на 5% на фоне обеспокоенности инвесторов относительно обострения конкуренции в этом секторе.

Компания BYD предложила скидки на 22 свои электрические и гибридные модели, продаваемые в Китае до конца июня, что разжигает пламя новой ценовой войны во всем секторе.

В частности, самый маленький хэтчбек BYD Seagull подешевел до 55 800 юаней (7 780 долларов США), что на 20% меньше, чем раньше. Наибольшее снижение цены – на двухмоторный гибридный седан Seal. Скидка 34%, или 53 000 юаней, до 102 800 юаней.

В последние месяцы BYD пытался распродать старые модели, в частности те, не имеющие новых функций помощи водителю, которые будут добавлены к его моделям бесплатно.

Конечно, конкуренты последуют снижению. В частности, Changan объявила о скидке в размере 25 000 юаней на свою модель Deepal S07, а Leapmotor скорректировала цены на кроссоверы C16 и C11.

Если эти скидки приведут к активным продажам, майские объемы продаж BYD могут сохранить тенденцию к росту. В апреле группа из Шэньчжэня опубликовала отчет о своем лучшем месяце продаж в 2025 году, что является еще признаком возможного достижения годовой цели в 5,5 миллиона.

Благодаря вертикально интегрированной цепочке поставок BYD (компания производит собственные аккумуляторы и многие полупроводники) и масштабам производства на внутреннем рынке, влияние ценовых войн автомобилей в Китае на ее баланс менее заметно, чем у некоторых других автопроизводителей.

Например, валовая рентабельность компании за квартал, закончившийся 31 марта, составила около 20% по сравнению с примерно 16% у Tesla. А чистая прибыль BYD в первом квартале выросла до 9,15 миллиардов юаней, обогнав Tesla по еще одному ключевому показателю.