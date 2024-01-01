Производство электромобилей может быть приостановлено везде, кроме Китая

Мировая автомобильная промышленность сталкивается с кризисом поставок в производстве электродвигателей из-за ограничения Китаем экспорта редкоземельных элементов, необходимых для постоянных магнитов, используемых в электромобилях, пишет Укравтопром со ссылкой на Automobilwoche.

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Китай, который контролирует 90% мирового производства постоянных магнитов и почти всю цепочку переработки редкоземельных элементов, остановил экспорт ключевых материалов более чем на месяц назад на фоне роста торговой напряженности с США.

Эксперты предупреждают, что европейские и американские поставщики имеют только 4-6 недель запасов, а готовых модулей уже не хватает, что может привести к остановке производства в середине июня.

Этот дефицит может серьезно помешать наращиванию электромобильности в Европе и может оказаться даже более критическим, чем кризис чипов 2021-2022 годов.